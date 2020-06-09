Алтыбармакян: ничего не поменялось — готовлюсь начать сезон в системе «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Алтыбармакян сообщил, что пока не менял своих планов из-за пандемии коронавируса и планирует начать следующий сезон в системе американского клуба.
«Даже если бы мои планы поменялись, я бы их согласовал с моим нынешним клубом «Чикаго Блэкхоукс». Но я по-прежнему готовлюсь к тому, чтобы начать следующий сезон в их системе. Конечно, когда подписывал контракт, не думал, что будет такой долгий перерыв. Посмотрим, как всё сложится.
Мне пока не давали никаких указаний. Если бы сказали где-то ещё поиграть, наверное, были бы какие-то движения. А так ничего не менялось — я готовлюсь к сезону в Северной Америке и уверен, к его началу подойду на пике формы. Хотелось бы только, чтобы пауза была поменьше. Очень уж соскучился по хоккею», — приводят слова Алтыбармакяна «Известия».
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл за «Сочи» в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. Он проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.
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