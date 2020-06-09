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Кравчук: в первую очередь, у Романова в «Монреале» будет конкуренция с самим собой

Кравчук: в первую очередь, у Романова в «Монреале» будет конкуренция с самим собой
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переход защитника Александра Романова в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс».

«Сейчас трудно оценить, с кем тренеры «Канадиенс» могут поставить Романова в паре и у кого Александр способен здесь и сейчас выиграть конкуренцию за игровое время. У него, в первую очередь, будет конкуренция с самим собой за то, чтобы ежедневно прогрессировать и доказывать на тренировках, что он достоин места в составе.

Сезон в НХЛ ещё не закончился, а если Романову дадут стартовать только в следующем розыгрыше, то неизвестно, насколько сохранится нынешний состав «Монреаля», будут ли обмены среди защитников. Сейчас слишком мало данных для таких прогнозов.

Они с Зинэтулой Хайдаровичем очень похожи по стилю игры. По матчам за молодёжную сборную я увидел, что Романов умеет играть в жёсткий силовой хоккей. Тот, в котором был очень хорош Билялетдинов в бытность игроком, если судить по тем фрагментам, которые я помню со времён 1980-х годов, когда играл в чемпионате СССР против его «Динамо» сначала в составе «Салавата Юлаева», а потом — в составе ЦСКА», — приводят слова Кравчука «Известия».

НХЛ требуется больше времени, чтобы обсудить допуск Романова к плей-офф
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