В «Эдмонтоне» провели первую тренировку после паузы из-за пандемии

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» впервые вышли на лёд после объявления о досрочном завершении чемпионата НХЛ. Как сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере», среди прочих в занятиях приняли участие Крис Рассел, Мэтт Беннинг, Алекс Чиассон.

Видео доступно на официальной странице команды в «Твиттере».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».