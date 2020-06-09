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В «Эдмонтоне» провели первую тренировку после паузы из-за пандемии

В «Эдмонтоне» провели первую тренировку после паузы из-за пандемии
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» впервые вышли на лёд после объявления о досрочном завершении чемпионата НХЛ. Как сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере», среди прочих в занятиях приняли участие Крис Рассел, Мэтт Беннинг, Алекс Чиассон.

Видео доступно на официальной странице команды в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

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