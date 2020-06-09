НХЛ и профсоюз надеются на открытие тренировочных лагерей в середине июля
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и профсоюз игроков лиги (NHLPA) надеются, что тренировочные лагеря команд будут вновь открыты в середине июля. Об этом сообщает TSN.
Точная дата возобновления полноценных занятий продолжает обсуждаться и станет известна позже. Переговоры между лигой и профсоюзом продолжаются в настоящее время.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 9 июня 2020
-
10:54
-
10:53
-
10:12
-
00:59
-
00:55
-
00:52
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:15
- 8 июня 2020
-
23:56
-
23:41
-
23:07
-
22:57
-
22:51
-
22:02
-
21:42
-
21:06
-
20:35
-
20:16
-
19:55
-
19:44
-
19:03
-
18:55
-
18:33
-
18:02
-
17:38
-
16:45
-
16:06
-
15:32
-
14:59
-
14:25
-
13:49
-
12:54
-
12:22
Партнерский контент