НХЛ и профсоюз надеются на открытие тренировочных лагерей в середине июля

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и профсоюз игроков лиги (NHLPA) надеются, что тренировочные лагеря команд будут вновь открыты в середине июля. Об этом сообщает TSN.



Точная дата возобновления полноценных занятий продолжает обсуждаться и станет известна позже. Переговоры между лигой и профсоюзом продолжаются в настоящее время.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».