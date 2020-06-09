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НХЛ и профсоюз надеются на открытие тренировочных лагерей в середине июля

НХЛ и профсоюз надеются на открытие тренировочных лагерей в середине июля
Хоккей / НХЛ 0

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и профсоюз игроков лиги (NHLPA) надеются, что тренировочные лагеря команд будут вновь открыты в середине июля. Об этом сообщает TSN.

Точная дата возобновления полноценных занятий продолжает обсуждаться и станет известна позже. Переговоры между лигой и профсоюзом продолжаются в настоящее время.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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