Кожевников: в СКА Гатиятулин потерялся. У меня нет чёткого мнения по этому специалисту

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Анвара Гатиятулина главным тренером челябинского «Трактора». Также он прокомментировал приход в СКА и сборную России Валерия Брагина.
«Какое назначение стало для меня самым интригующим? Интересно, что получится в „Тракторе“ у Анвара Гатиятулина. Пока у меня нет чёткого мнения по этому специалисту, в сборной и СКА он немного потерялся, но Челябинск делает на него ставку, идут хорошие приобретения. Так что возможности для достижения результата новому тренеру созданы.
Валерий Брагин в СКА и сборной России — это главное событие лета. Если учесть, что Санкт-Петербург и национальная команда делают ставку на молодёжь, то более логичное назначение трудно придумать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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