Басков: Михалёв принёс $ 50 тыс. в пакете «Макдоналдс» и сказал: «На тебе деньги»

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал, как бывший нападающий клуба Андрей Михалёв одолжил ему крупную сумму на покупку недвижимости.



«Я копил деньги на квартиру, но вложил в бизнес. Это был на тот момент своеобразный стартап, то есть начинающая компания с таким не особо видимым перспективным позитивным будущим. Но я знал этих ребят хорошо ещё с университетских времён, ну и, так можно сказать, рискнул и вложил какое-то количество денег. Много лет это не приносило никаких дивидендов, но потом в какой-то момент она приобрела хороший опыт, нашлись неплохие инвесторы – компания выросла. Сейчас она приносит дивиденды. У меня есть небольшая доля в этой компании. Стало всё хорошо. Я решил все свои социальные проблемы, которые были на протяжении всей моей жизни.



Я всегда был таким запоздалым. То есть если все мои друзья-хоккеисты покупали квартиры, строили дома, то я всё ещё жил в общежитии, на съёмных квартирах, в служебных. Если все покупали машины в 20-22-25 лет, то я купил свою первую машину в 28 лет. То есть 28 лет первая машина, а мечтал с 14. В 38 появилась у меня первое жильё. Да, мы купили двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. До сих пор сейчас в ней живём.



Потом, когда в моей жизни появилась Саша, мы расписались. Родилась Соня, Соне был год, мы жили у друга. Тогда, кстати, мой друг, Андрей Михалёв, пришёл ко мне и сказал: «Слушай, ну, тебе уже сколько лет, ну сколько можно тебе по общежитиям, по съёмным квартирам – давай что-то думать». Я говорю: «Есть варианты, так и так». И как сейчас помню, он принёс в пакете «Макдоналдс» $ 50 тыс. и сказал: «На тебе деньги, купи себе квартиру и отдашь, как будут».



Миха, до сих пор помню твой поступок. Спасибо огромное. Когда появились дивиденды, я закрыл все свои социальные вопросы, в том числе этот.



Я всегда трудился, всегда пытался зарабатывать деньги. У меня были такие графики: я вставал в 5 утра, затем в 6:30 шёл заниматься платными подкатками вратарей — это тот период, когда я жил в общежитии в Раубичах и работал тренером юношеской сборной. Всегда был востребован в этой части. Потом шёл на основную работу к 9:00, заканчивал её и вечером снова шёл на какие-то, в том числе и подкатки. Тренировал, по-моему, даже айтишников, там World of Tanks – многие команды, которые платили мне деньги. Я всегда искал возможность заработать», — цитирует Баскова «Белорусский хоккей» со ссылкой на YouTube-канал «Хоккейная варка».