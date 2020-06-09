В доме Максима Сушинского обыск — он подозревается в незаконном обналичивании денег

Экономическая полиция Санкт-Петербурга дала ход массовым проверкам подозреваемых по делу незаконного обналичивания денег через официального дилера компании «Мерседес». Как сообщает «Фонтанка», одним из фигурантов дела является бывший игрок сборной России, чемпион мира Максим Сушинский.



По информации издания, всего было проведено около 30 обысков, из них по одному в доме Сушинского и автосалоне «Авангард», основателем которого он является.



По версии следствия, бизнесмены продавали наличные деньги, полученные при продаже автомобилей. То есть проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после, за соответствующий процент, передавали их обнальщикам.



45-летний Сушинский завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Золотую медаль чемпионата мира он выиграл в 2008 году. В сезоне-2003/2004 Максим стал чемпионом России в составе «Авангарда». Всего в омском клубе он провёл восемь лет.