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Владелец «Аризоны» — о переезде: у нас есть привлекательные предложения из Финикса

Владелец «Аризоны» — о переезде: у нас есть привлекательные предложения из Финикса
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло заявил, что клуб не намерен менять место прописки. В настоящее время клуб базируется в городе Глендейл (штат Аризона).

«Мы намерены остаться в Аризоне. Но не всё так просто, и вы можете спросить, почему так происходит. На данный момент мы играем в Глендейле. По очевидным причинам мы не можем уехать оттуда завтра. Это невозможно. Мне придётся провести там ещё пару лет.

При этом надо понимать, что Глендейл очень заинтересован в том, чтобы мы остались. Поэтому посмотрим, что они скажут. Я их выслушаю. Но у нас есть пара других предложений в районе Финикса, и они очень привлекательны.

Если говорить о строительстве новой арены, то мы добились значительного прогресса в нашей деятельности, двигались в правильном направлении, но пандемия отбросила нас назад. Тем не менее я убеждён, что мы найдём решение. Я рассчитываю определиться в этом плане к концу года. Считаю, что мы бы уже продвинулись намного дальше, сложись ситуация иначе.

Я не уеду из Аризоны. Вот главное, что я хотел бы сказать всем болельщикам. Об этом я говорил и раньше», — цитирует Меруэло официальный сайт НХЛ.

С момента основания клуба (1972) и до 1996 года «Аризона» базировалась в Виннипеге (Канада), называясь «Виннипег Джетс».

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