Савицкис: Козлов в «Динамо»? Хороший канидат. Со дня на день что-то объявим

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал слухи о возможном назначении Вячеслава Козлова на пост главного тренера латвийской команды.



«Я хочу сказать, что это конфиденциальная информация, и пока этого утверждать нельзя. Но Козлов – это очень хороший кандидат. Думаю, мы сможем что-то объявить со дня на день», — цитирует Савицкаса «Р-Спорт».



Завершив карьеру игрока, Козлов начал работу помощником главного тренера московского «Спартака», выступающего в КХЛ. 10 октября 2016 года, после серии из четырёх поражений подряд, его контракт был расторгнут.



Ровно год назад Козлов вошёл в тренерский штаб «Авангарда», сменив на этому посту Майкла Пелино. До работы в омском клубе специалист возглавлял «Химик». Сегодня, 21 мая, стало известно об уходе Козлова из тренерского штаба «Авангарда».



В минувшем сезоне главным тренером рижского «Динамо» был Гиртс Анкипанс. Под его руководством клуб из столицы Латвии не смог пробиться в плей-офф.