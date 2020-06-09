Мартиньш Карсумс близок к возвращению в рижское «Динамо»

Бывший нападающий рижского «Динамо» Мартиньш Карсумс близок к возвращению в латвийский клуб. Об этом сообщает Apollo со ссылкой на Latvijas Avīze.



«Мы ведём переговоры с „Динамо“, однако контракт пока ещё не подписан. Я всегда хотел играть дома, перед родными трибунами, но профессиональный спорт не всегда предоставляет такую возможность», — заявил сам Мартиньш.



За рижское «Динамо» 34-летний хоккеист выступал с 2010 по 2013 год. До возвращения в Латвию он более семи лет отыграл в Национальной хоккейной лиге — в «Бостоне» и «Тампа-Бэй».



Прошлый сезон Карсумс провёл в составе московского «Спартака». 30 апреля его контракт подошёл к концу, после чего он покинул столичный клуб.