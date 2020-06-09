Новиков: Петербургу нужна вторая команда в КХЛ — СКА не может переварить всех выпускников

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает необходимым создание второй команды—представительницы Санкт-Петербурга в КХЛ.



«Вот с работой в Питере всё может быть сложнее. Я уже говорил, что сладкие и золотые времена для Питера прошли, когда в команде выступали Дадонов, Панарин, Ковальчук и другие звёзды.



Но вообще, в Санкт-Петербурге создана такая инфраструктура, которая может служить мировым примером. Посмотрите, сколько сделано в этом городе для развития хоккея – от детского хоккея до профессионалов. Но проблема Питера в том, что при создании уникальной инфраструктуры массового хоккея всё замыкается на одной команде КХЛ.



Я думаю, что нужно думать о том, чтобы заводить вторую команду из Санкт-Петербурга в КХЛ. Просто одна команда не может переварить столько выпускников. Просто какие-то хоккеисты попросту пропадают. Плюс вы не забывайте, что речь идёт о СКА, в эту команду просто так не попадёшь. Это один из лидеров нашего хоккея. Если Санкт-Петербург создаст вторую команду, то она не будет слабее тех же «Амура», «Адмирала». Создание второй команды КХЛ в Санкт-Петербурге нужно не просто городу, а нашему хоккею – где есть чернозём, нужно сеять и пахать», – цитирует Новикова „Р-Спорт“.