«Авангард» отказался комментировать обыски в доме Сушинского. Его контракт с клубом истёк

Пресс-служба ХК «Авангард» опубликовала официальное обращение по поводу обысков в доме Максима Сушинского. Как сообщается на официальном сайте «ястребов», в настоящее время бывший хоккеист, ранее являвшийся президентом клуба, никак не связан с «Авангардом». Напомним, Сушинский подозревается в обналичивании денег.



«В клуб поступают обращения СМИ в связи с последними новостями о бизнесе президента ХК «Авангард» Максима Сушинского.



Контракт ХК «Авангард» с М. Сушинским закончился 30 апреля 2020 года, на данный момент стороны находятся в стадии согласования нового договора, который ещё не подписан.



По этой причине клуб не считает корректным комментировать что-либо по данному вопросу. Как только стороны согласуют новый контракт, информация об этом будет опубликована на официальном сайте ХК «Авангард», — сообщает пресс-служба омского клуба.

Сушинский — об обысках: у меня проблем нет, документы в порядке. Зато реклама какая!