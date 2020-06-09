«Авангард» отказался комментировать обыски в доме Сушинского. Его контракт с клубом истёк

Пресс-служба ХК «Авангард» опубликовала официальное обращение по поводу обысков в доме Максима Сушинского. Как сообщается на официальном сайте «ястребов», в настоящее время бывший хоккеист, ранее являвшийся президентом клуба, никак не связан с «Авангардом». Напомним, Сушинский подозревается в обналичивании денег.
«В клуб поступают обращения СМИ в связи с последними новостями о бизнесе президента ХК «Авангард» Максима Сушинского.
Контракт ХК «Авангард» с М. Сушинским закончился 30 апреля 2020 года, на данный момент стороны находятся в стадии согласования нового договора, который ещё не подписан.
По этой причине клуб не считает корректным комментировать что-либо по данному вопросу. Как только стороны согласуют новый контракт, информация об этом будет опубликована на официальном сайте ХК «Авангард», — сообщает пресс-служба омского клуба.
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