Каблуков – о 91 матче без голов: начал всё воспринимать в шутку. Я же не специально

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков рассказал, как относится к продолжающейся безголевой серией, которая на настоящий момент насчитывает 91 матч. В последний раз российский форвард отличился 18 декабря 2018 года в матче с «Адмиралом» (8:2).
«Сперва загонялся по этому поводу, а потом перестал обращать внимание, начал всё воспринимать в шутку. Я же не специально это делаю. Нет никаких обид. Знаете, я бы уже давно не считал эти матчи и не вспоминал о них, если бы вы, журналисты, мне об этом сами не напоминали.
Конечно, хочется, а кому бы не хотелось? Ведь я – нападающий. Поэтому буду стремиться как можно быстрее поразить чужие ворота. я много проделывал подобной черновой работы. Но здесь уже решать тренерскому штабу «Авангарда». Как они посчитают нужным, так и будут меня использовать. Я готов к любой роли на льду», — сказал Каблуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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