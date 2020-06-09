Каблуков – о жёстком потолке зарплат: неправильно, что мгновенно вводят резкое понижение

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков поделился мнением о жёстком потолке зарплат в КХЛ.

«Я нормально отнёсся, но у меня есть личное мнение на сей счёт. Считаю, что неправильно, когда такое резкое понижение вводят мгновенно, за один сезон. Наверное, было бы более грамотно выстроить некий четырёхгодичный цикл, когда лига и клубы безболезненно дошли бы до планки в 900 миллионов рублей. Сейчас же, повторюсь, получилось как-то резко.

Четыре клуба за межсезонье? Да уж, ну вот так получилось. Просто я стал частью одной большой сделки, в которой было задействовано сразу несколько команд. Поэтому отнёсся к вопросу философски и с пониманием», — сказал Каблуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.