Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каблуков – о жёстком потолке зарплат: неправильно, что мгновенно вводят резкое понижение

Каблуков – о жёстком потолке зарплат: неправильно, что мгновенно вводят резкое понижение
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков поделился мнением о жёстком потолке зарплат в КХЛ.

«Я нормально отнёсся, но у меня есть личное мнение на сей счёт. Считаю, что неправильно, когда такое резкое понижение вводят мгновенно, за один сезон. Наверное, было бы более грамотно выстроить некий четырёхгодичный цикл, когда лига и клубы безболезненно дошли бы до планки в 900 миллионов рублей. Сейчас же, повторюсь, получилось как-то резко.

Четыре клуба за межсезонье? Да уж, ну вот так получилось. Просто я стал частью одной большой сделки, в которой было задействовано сразу несколько команд. Поэтому отнёсся к вопросу философски и с пониманием», — сказал Каблуков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«С Ничушкиным всё восприняли с улыбкой». Голевая засуха и уникальное достижение Каблукова
Новобранец «Авангарда» Илья Каблуков в нынешнем межсезонье вошёл в историю КХЛ. Об этом и многом другом – в интервью с игроком.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020