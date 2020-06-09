Николай Антропов: если бы не травмы, провёл бы в НХЛ больше 1000 матчей

Бывший казахстанский хоккеист Николай Антропов считает, что провести 1000 матчей в НХЛ помешали ему травмы.



«Как бы я оценил свою карьеру? Да как… Не моё дело её оценивать. Для этого есть профессионалы и болельщики. У каждого своё мнение. То, что я скажу, не важно.



Естественно, мог сыграть больше матчей. Тем летом мы со старшим сыном подсчитывали примерно, из-за травм я пропустил под 300 игр. Вот вам и было бы тысячу матчей в НХЛ, спокойно. В первые три-четыре года в НХЛ беспокоило то одно колено, то другое. Приехал молодой, необстрелянный, худой. Тело не было готово играть со здоровыми мужиками. Естественно, всё могло быть и лучше, 100 процентов. Если бы сыграл ещё 300 игр, можно было набрать 100-150 очков или больше, кто знает. Но случилось так, как случилось. Ни о чем не сожалею», — цитирует Антропова Шайба.kz.



На драфт 1998 года Николай был выбран в первом раунде под общим 10-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Казахстанец, с паузой в один сезон (локаут лиги в 2004 году) выступал в НХЛ до 2013 года.

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