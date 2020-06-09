Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бейли — о начале тренировок «Айлендерс»: было очень приятно ощутить лёд под ногами

Бейли — о начале тренировок «Айлендерс»: было очень приятно ощутить лёд под ногами
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли прокомментировал начало тренировок небольшими группами.

«Всё прошло хорошо. Приятно снова оказаться на площадке. Знакомое нам место. Мы давно не катались и очень обрадовались, когда ощутили шайбу на клюшке и лёд под ногами. Там мы чувствуем себя комфортно. В первый день не было никаких излишеств, просто было очень приятно снова выйти на лёд.

У нас брали пробы в выходные и сегодня. Не знаю, сколько раз нам придётся ещё их сдавать, но процедура очень простая, так что с этим нет никаких проблем. Мы можем тренироваться группами по шесть человек, так что посмотрим. Всё может измениться, кто знает. Я следую полученным указаниям и рекомендациям, живу сегодняшним днем. Так можно сказать. Посмотрим, что случится через пару дней, на следующей неделе и дальше. Но сейчас для меня важно то, что происходит сегодня», — цитирует Бейли официальный сайт НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020