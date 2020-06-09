Президент «Аризоны»: наши запросы известны. Они устроят болельщиков и город

Новый президент «Аризоны Койотс» Ксавьер Гутиеррес поделился мнением о возможной смене клубной прописки «койотов». Напомним, клуб хочет покинуть арену Gila River, на которой выступает с 2003 года.



«Здесь наш дом. Мы хотим найти правильное решение. Наши запросы известны. Они устроят команду, болельщиков и город. Понятно, что и до меня велись переговоры по поиску лучшего варианта. Я новый человек, но ознакомлюсь с тем, что было раньше, и буду руководить процессом. Очевидно, что у мистера Меруэло есть своя точка зрения, его интересуют долгосрочные перспективы. Владелец заинтересован в том, чтобы команда была стабильна в финансовом плане. Это отвечает интересам клуба, хоккеистов, болельщиков и всего города», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.