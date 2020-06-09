Президент «Аризоны»: наши запросы известны. Они устроят болельщиков и город

Новый президент «Аризоны Койотс» Ксавьер Гутиеррес поделился мнением о возможной смене клубной прописки «койотов». Напомним, клуб хочет покинуть арену Gila River, на которой выступает с 2003 года.
«Здесь наш дом. Мы хотим найти правильное решение. Наши запросы известны. Они устроят команду, болельщиков и город. Понятно, что и до меня велись переговоры по поиску лучшего варианта. Я новый человек, но ознакомлюсь с тем, что было раньше, и буду руководить процессом. Очевидно, что у мистера Меруэло есть своя точка зрения, его интересуют долгосрочные перспективы. Владелец заинтересован в том, чтобы команда была стабильна в финансовом плане. Это отвечает интересам клуба, хоккеистов, болельщиков и всего города», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 9 июня 2020
-
17:21
-
16:44
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:21
-
14:56
-
14:38
-
13:49
-
13:20
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
11:56
-
11:45
-
10:54
-
10:53
-
10:12
-
00:59
-
00:55
-
00:52
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:15
- 8 июня 2020
-
23:56
-
23:41
-
23:07
-
22:57
-
22:51
-
22:02
-
21:42
-
21:06
-
20:35