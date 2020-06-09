«Сибирь» не примет участия в мемориале Ромазана

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сообщил в «Твиттере» о смене предсезонного турнира. Впервые за много лет «Сибирь» не примет участия в предсезонном мемориале Ромазана в Магнитогорске.



Вместо этого команда из Новосибирска отправится в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области, который пройдёт с 23 по 27 августа.



«Сибирь» в прошедшем регулярном чемпионате заняла пятое место в Восточной конференции, записав на свой счёт 74 балла в 62 матчах. В первом раунде подопечные Николая Заварухина выбили из Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист», выиграв серию со счётом 4-1. После первого раунда розыгрыш плей-офф был остановлен из-за пандемии коронавируса. Главный трофей КХЛ разыгран не будет.