«Сибирь» не примет участия в мемориале Ромазана
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сообщил в «Твиттере» о смене предсезонного турнира. Впервые за много лет «Сибирь» не примет участия в предсезонном мемориале Ромазана в Магнитогорске.
Вместо этого команда из Новосибирска отправится в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области, который пройдёт с 23 по 27 августа.
«Сибирь» в прошедшем регулярном чемпионате заняла пятое место в Восточной конференции, записав на свой счёт 74 балла в 62 матчах. В первом раунде подопечные Николая Заварухина выбили из Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист», выиграв серию со счётом 4-1. После первого раунда розыгрыш плей-офф был остановлен из-за пандемии коронавируса. Главный трофей КХЛ разыгран не будет.
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