Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» не примет участия в мемориале Ромазана

«Сибирь» не примет участия в мемориале Ромазана
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сообщил в «Твиттере» о смене предсезонного турнира. Впервые за много лет «Сибирь» не примет участия в предсезонном мемориале Ромазана в Магнитогорске.

Вместо этого команда из Новосибирска отправится в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области, который пройдёт с 23 по 27 августа.

«Сибирь» в прошедшем регулярном чемпионате заняла пятое место в Восточной конференции, записав на свой счёт 74 балла в 62 матчах. В первом раунде подопечные Николая Заварухина выбили из Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист», выиграв серию со счётом 4-1. После первого раунда розыгрыш плей-офф был остановлен из-за пандемии коронавируса. Главный трофей КХЛ разыгран не будет.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020