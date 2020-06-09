Трясунов: возможно, на смену Скабелке придёт такой же специалист или даже лучше

Бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана Вячеслав Трясунов поделился мнением о поисках нового главного тренера для клуба из Нур-Султана.



«Почувствует ли «Барыс» разницу в результатах после ухода Скабелки? Андрей Скабелка проделал большую работу в команде, но почувствует ли „Барыс“ разницу, сказать сложно. Возможно, придёт такой же специалист, который выстроит добротную команду, поэтому разницы может и не быть, а возможно, будет даже и лучше. Опять же, команда у Андрея Скабелки получилась добротная и показывала очень приличный результат.



«Барысу» нужен иностранец или русскоговорящий специалист? Скажу просто: нужен хороший тренер.



Сравнить уровень польского чемпионата и чемпионата Казахстана? Уровень польского чемпионата достаточно высок. Сравнивать с чемпионатом Казахстана сложно, потому что играют здесь немного в другой хоккей. В Польше он более прямолинейный и основанный на физике, а в чемпионате Казахстана играют в более умный хоккей. Уровень примерно одинаков, поэтому не могу сказать, что есть какие-то особые различия», — цитирует Трясунова Sports.kz.