Защитник «Баффало» Пилут перешёл в «Трактор»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Лоуренс Пилут перешёл в челябинский «Трактор», информирует российская команда в «Твиттере». 24-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



В сезоне-2019/2020 шведский хоккеист принял участие в 13 матчах за основную команду «клинков», не сумев записать на свой счёт очки при показателе полезности "-4" и четырёх минутах штрафного времени. Пилут проводил на площадке 16 минут и 14 секунд за матч.



В 34 матчах за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге Пилут заработал 23 (6+17) балла при показателе полезности "+4" и 20 минутах штрафного времени.



В Северной Америке защитник проводит второй сезон, ранее он выступал в чемпионате Швеции.