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Сергеев: хочу помочь ЦСКА повторить успех 2019 года

Сергеев: хочу помочь ЦСКА повторить успех 2019 года
Хоккей / КХЛ 0

Новичок московского ЦСКА Артём Сергеев поделился впечатлениями от перехода в «армейский» клуб и рассказал о своих целях.

«Чувствую положительные эмоции и конечно, доволен возвращением в родной город. Это команда, в которой я начал свой путь в большом хоккее. В этом вопросе ключевое слово — рост, именно это нужно каждому спортсмену.

Похож ли нынешний ЦСКА на тот, в котором играл я? Состав, в котором я играл, не сильно изменился за последние два сезона. Разумеется, интересно, каким он будет на бумаге, но ещё важнее, каким он будет в деле.

Какие цели ставлю? В планах помочь команде повторить успех 2019 года, а также, как я уже сказал, расти и прогрессировать», — приводит слова защитника официальный сайт ЦСКА.

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