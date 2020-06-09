Сергеев: хочу помочь ЦСКА повторить успех 2019 года
Новичок московского ЦСКА Артём Сергеев поделился впечатлениями от перехода в «армейский» клуб и рассказал о своих целях.
«Чувствую положительные эмоции и конечно, доволен возвращением в родной город. Это команда, в которой я начал свой путь в большом хоккее. В этом вопросе ключевое слово — рост, именно это нужно каждому спортсмену.
Похож ли нынешний ЦСКА на тот, в котором играл я? Состав, в котором я играл, не сильно изменился за последние два сезона. Разумеется, интересно, каким он будет на бумаге, но ещё важнее, каким он будет в деле.
Какие цели ставлю? В планах помочь команде повторить успех 2019 года, а также, как я уже сказал, расти и прогрессировать», — приводит слова защитника официальный сайт ЦСКА.
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