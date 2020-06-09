Спортивный директор «Трактора»: мы убедили Пилута, что в КХЛ он получит другую роль

Спортивный директор челябинского «Трактора» Роман Беляев прокомментировал подписание контракта с защитником Лоуренсом Пилутом.
«Рады, что Лоуренс решил продолжить карьеру в «Тракторе». У него было предложение остаться в НХЛ, но нам удалось его убедить, что в «Тракторе» и в КХЛ он сможет получить немного другую роль и больше игрового времени.
Умный, мобильный двусторонний защитник, который отлично играет с шайбой. У Пилута хорошие руки и высокий уровень понимания хоккея. Он может быть полезен при игре в неравных составах, особенно в большинстве.
Несмотря на то что Лоуренс ещё достаточно молодой игрок, он уже признавался лучшим защитником чемпионата Швеции и дважды был участником Матча звёзд АХЛ», — цитирует функционера официальный сайт клуба.
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