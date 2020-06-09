Голкипер «Баффало» Хаттон рассказал, как пытается решить проблемы со зрением

Вратарь «Баффало Сэйбрз» Картер Хаттон сообщил, что в следующем сезоне ожидает улучшения своей игры после решения части проблем со зрением. Напомним, у 34-летнего вратаря была выявлена недостаточность конвергенции, из-за которой его левый глаз двигался медленнее, чем правый, что влияло на способность следить за шайбой.
«Лечение стало привычной частью моей жизни. Я делаю много глазных упражнений, чтобы стать лучше. В какой-то момент было, конечно, сложно. Но сейчас я научился многим способам улучшать этот компонент и делать глаз сильнее. Мы не были уверены, в чем была проблема. Я с этим справлялся в ходе всего сезона.
Я снова буду делать то, что мне удаётся лучше всего. Я играю в лиге уже долгое время. Я не забыл, как играть. У меня был непростой этап, но я оставляю его позади», — приводит слова Хаттона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 9 июня 2020
-
21:58
-
21:49
-
21:28
-
20:53
-
20:42
-
20:25
-
19:52
-
19:46
-
19:05
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:36
-
17:21
-
16:44
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:21
-
14:56
-
14:38
-
13:49
-
13:20
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
11:56
-
11:45
-
10:54
-
10:53
-
10:12
-
00:59
-
00:55
-
00:52