Голкипер «Баффало» Хаттон рассказал, как пытается решить проблемы со зрением

Вратарь «Баффало Сэйбрз» Картер Хаттон сообщил, что в следующем сезоне ожидает улучшения своей игры после решения части проблем со зрением. Напомним, у 34-летнего вратаря была выявлена недостаточность конвергенции, из-за которой его левый глаз двигался медленнее, чем правый, что влияло на способность следить за шайбой.



«Лечение стало привычной частью моей жизни. Я делаю много глазных упражнений, чтобы стать лучше. В какой-то момент было, конечно, сложно. Но сейчас я научился многим способам улучшать этот компонент и делать глаз сильнее. Мы не были уверены, в чем была проблема. Я с этим справлялся в ходе всего сезона.



Я снова буду делать то, что мне удаётся лучше всего. Я играю в лиге уже долгое время. Я не забыл, как играть. У меня был непростой этап, но я оставляю его позади», — приводит слова Хаттона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.