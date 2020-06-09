«Молодчик». Малкин показал, как колет дрова

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал в «Инстаграме», как занимается колкой дров.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Малкин номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи» — трофей, вручаемый хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Напомним, награду определяют члены ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.



В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.



Напомним, Малкин выступает за «Питтсбург» на протяжении всей карьеры в НХЛ.