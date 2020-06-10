Гурьянов вошёл в десятку претендентов на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии ESPN

Авторитетное издание ESPN опубликовало претендентов на награду «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона в НХЛ.



По версии издания, рейтинг новичков возглавил Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс». На второй позиции расположился защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Адам Фокс из «Нью-Йорк Рейнджерс» стал третьим.



В десятку главных претендентов попал россиянин Денис Гурьянов — нападающий «Даллас Старз» стал девятым. В 64 матчах он набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности «+5». До начала сезона он провел 22 игры в НХЛ. 23-летнего форварда выбрали на драфте 2015 года под общим 12-м номером.

До переезда в НХЛ 23-летний уроженец Тольятти выступал за местную «Ладу». В своём дебютном сезоне в КХЛ сыграл 8 матчей и сделав 1 голевую передачу.