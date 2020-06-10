«Любит у нас народ защищать насильников, убийц». Девушка Сергачёва о ДТП с Ефремовым

Елизавета Сергачёва, девушка российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва высказала своё мнение о ДТП с участием актёра и болельщика красно-белых Михаила Ефремова.

«Извините, конечно. Но я просто в шоке с таких ситуаций. Как-то в баре в Москве видели этого человека пьяным в стельку, он обращался к бармену со словами вроде: «эй ты, Рыжий» и дальше ещё что-то нетактичное. Уже тогда очень врезалось в память и было понятно, что это за человек. Но это ладно. Больше я в шоке с того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее. В смысле, «держись, Миша»? Это же просто жесть! Человек совершил преступление, и нет этому оправданий», — написала Елизавета Сергачёва в своём телеграм-канале.

8 июня Ефремов, находясь в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулём которой сидел курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Ефремов практически не пострадал, а Захаров получил многочисленные травмы и впоследствии скончался в больнице.