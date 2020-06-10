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Овечкин поддержал Карлсона, претендующего на приз лучшему защитнику сезона

Овечкин поддержал Карлсона, претендующего на приз лучшему защитнику сезона
Хоккей / НХЛ 0

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к подписчикам в «Твиттере». Он призвал их голосовать за защитника «Вашингтона» Джона Карлсона, претендующего на Джеймс Норрис Трофи — приз, вручаемый лучшему защитнику НХЛ. Победителя выбирает Ассоциация спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного чемпионата.

«Каждый должен голосовать за Джонни! Без вопросов!» — написал Овечкин в «Твиттере», репостнув статистику одноклубника.

В текущем сезоне Карлсон набрал в 69 матчах 75 (15+60) очков. В среднем за матч Карлсон набирал по 1,09 очка. Это — лучший показатель в истории «Вашингтона» для защитников. В последний раз в НХЛ такие результаты защитники показывали в сезоне-1993/1994. Тогда аналогичные показатели были у Рэя Бурка, Сергея Зубова и Эла Макинниса.

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» поддержали акцию «Жизни чёрных важны»
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