Боумэн: всегда говорил, что Ларионов будет отличным тренером

Бывший главный тренер нескольких клубов НХЛ Скотти Боумэн поделился мнением о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России. Ларионов был назначен главным тренером молодёжки 5 июня.

«У Игоря очень высокий хоккейный IQ, он родился в 60-х годах, но ведёт себя современно, хоккей — вся его жизнь. Я всегда говорил, что он будет отличным тренером, знал это, когда Ларионов закончил играть. Ему нужно было время, Игорь отлично знает и понимает хоккей. Он играл с великими хоккеистами и работал с отличными тренерами.

Сейчас сложно давать прогнозы по поводу результата, всё зависит от состава команды, какие игроки приедут. Однако я уверен, что он проделает отличную работу. У него есть талант и понимание, как надо играть. Ларионов очень умный человек и умеет мотивировать", — цитирует Боумэна ТАСС.