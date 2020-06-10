Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Боумэн: всегда говорил, что Ларионов будет отличным тренером

Боумэн: всегда говорил, что Ларионов будет отличным тренером
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Бывший главный тренер нескольких клубов НХЛ Скотти Боумэн поделился мнением о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России. Ларионов был назначен главным тренером молодёжки 5 июня.

«У Игоря очень высокий хоккейный IQ, он родился в 60-х годах, но ведёт себя современно, хоккей — вся его жизнь. Я всегда говорил, что он будет отличным тренером, знал это, когда Ларионов закончил играть. Ему нужно было время, Игорь отлично знает и понимает хоккей. Он играл с великими хоккеистами и работал с отличными тренерами.

Сейчас сложно давать прогнозы по поводу результата, всё зависит от состава команды, какие игроки приедут. Однако я уверен, что он проделает отличную работу. У него есть талант и понимание, как надо играть. Ларионов очень умный человек и умеет мотивировать", — цитирует Боумэна ТАСС.

Каменский: недаром Ларионова зовут Профессор. Он знает, как выигрывать
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020