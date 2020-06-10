Кравчук: если «Куньлунь» переедет в столицу, на Востоке может появиться ещё один фаворит

Бывший тренер «Куньлунь Ред Стар», двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым китайский клуб может в следующем сезоне проводить домашние матчи в России. Так, предполагается, что «Куньлунь» может переехать в московский регион или в Красноярск. Также рассматриваются варианты с переездом в Сочи и Владивосток.

«Новость удивительная, которая, наверное, говорит о том, что в Китае даже в условиях затухания эпидемии нет большой возможности рисковать с международными проектами.

Моё мнение: если «Куньлунь» будет базироваться в столичном регионе, то Восточная конференция может получить ещё одного фаворита. Ведь подобный эффект мы уже увидели на примере «Авангарда», который, переехав из Омска в Балашиху, в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина. Это, если хотите, территориальный допинг.

Нужно отдать должное всем дальневосточным клубам, в ходе сезона они сражаются не только с соперниками, но и с собой — с регулярными перелётами, с дополнительными посадками для дозаправки, с постоянной сменой часовых поясов. Поверьте, это угнетает дальневосточные команды не только в функциональном плане, но и в психологическом. Очень много времени теряется впустую, от элементов определённой угнетённости не уйти, могут начаться проблемы микроклимата.

Но если ты оказываешься в столичном регионе, когда многие матчи у тебя автобусные, то вот этого дополнительного соперника сразу теряешь. Тот, кто провёл хотя бы сезон на Дальнем Востоке, прекрасно понимает всю разницу. Если её в первом же сезоне почувствовал «Авангард», выигравший от переезда в Балашиху лишь четыре часовых пояса, то что говорить о «Куньлуне», который постоянно опережал Лигу на шесть-семь часов», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.