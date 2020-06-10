Кравчук: если «Куньлунь» переедет в столицу, на Востоке может появиться ещё один фаворит

Бывший тренер «Куньлунь Ред Стар», двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым китайский клуб может в следующем сезоне проводить домашние матчи в России. Так, предполагается, что «Куньлунь» может переехать в московский регион или в Красноярск. Также рассматриваются варианты с переездом в Сочи и Владивосток.
«Новость удивительная, которая, наверное, говорит о том, что в Китае даже в условиях затухания эпидемии нет большой возможности рисковать с международными проектами.
Моё мнение: если «Куньлунь» будет базироваться в столичном регионе, то Восточная конференция может получить ещё одного фаворита. Ведь подобный эффект мы уже увидели на примере «Авангарда», который, переехав из Омска в Балашиху, в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина. Это, если хотите, территориальный допинг.
Нужно отдать должное всем дальневосточным клубам, в ходе сезона они сражаются не только с соперниками, но и с собой — с регулярными перелётами, с дополнительными посадками для дозаправки, с постоянной сменой часовых поясов. Поверьте, это угнетает дальневосточные команды не только в функциональном плане, но и в психологическом. Очень много времени теряется впустую, от элементов определённой угнетённости не уйти, могут начаться проблемы микроклимата.
Но если ты оказываешься в столичном регионе, когда многие матчи у тебя автобусные, то вот этого дополнительного соперника сразу теряешь. Тот, кто провёл хотя бы сезон на Дальнем Востоке, прекрасно понимает всю разницу. Если её в первом же сезоне почувствовал «Авангард», выигравший от переезда в Балашиху лишь четыре часовых пояса, то что говорить о «Куньлуне», который постоянно опережал Лигу на шесть-семь часов», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 10 июня 2020
-
11:02
-
10:50
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
09:11
-
07:06
-
00:58
-
00:25
- 9 июня 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:54
-
22:30
-
21:58
-
21:49
-
21:28
-
20:53
-
20:42
-
20:25
-
19:52
-
19:46
-
19:05
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:36
-
17:21
-
16:44
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:21
-
14:56
-
14:38