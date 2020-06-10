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Экс-капитан «Барыса» Боченски победил на выборах мэра в одном из городов Северной Дакоты

Экс-капитан «Барыса» Боченски победил на выборах мэра в одном из городов Северной Дакоты
Хоккей / КХЛ 0

Бывший капитан «Барыса» Брэндон Боченски стал новым мэром города Гранд-Форкс (Северная Дакота, США). За Боченски проголосовали 49,62% избирателей. Его главный оппонент, действующий мэр города Майк Браун, занимавший эту должность в течение 20 лет, набрал 31,81% голосов.

«Когда упорно работаешь в течение пяти месяцев, нужно радоваться такому результату. Я думаю, что город был готов к изменениям. Именно это мы хотим теперь сделать. Хотим изменить жизнь к лучшему», — цитирует Боченски GrandForks Herald.

Хоккеист перешёл в КХЛ перед сезоном-2010/2011. В общей сложности он провёл в КХЛ 455 матчей и набрал 444 (179+265) очка, выступая исключительно за «Барыс». Летом 2017 года он объявил об окончании карьеры, но через год вернулся в «Барыс» и отыграл ещё сезон.

Бывший капитан «Барыса» Боченски поборется за кресло мэра американского города
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