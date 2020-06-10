Каблуков: Хартли знает мой потенциал, знает, как я играю

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков поделился ожиданиями от совместной работы с наставником «ястребов» Бобом Хартли.
«Со стороны «Авангарда» была заинтересованность: звонил генеральный менеджер Алексей Волков, долго с ним общались. Он мне обозначил позицию клуба, что меня хотят видеть и он, и Боб Хартли. Это стало решающим фактором.
С Хартли тоже разговаривал: он позвонил, всё мне рассказал. Сказал, что очень рад видеть меня в команде, следил за мной. Он знает мой потенциал, знает, как я играю. Надеюсь, мы сработаемся, всё будет хорошо и мы выиграем Кубок Гагарина», — цитирует Каблукова пресс-служба «Авангарда».
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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