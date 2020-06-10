Маккиннон: Панарин должен выиграть «Харт Мемориал Трофи»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине. По словам Маккиннона, он призывал Панарина перейти в «Колорадо» во время прошлого межсезонья.
«Я знал, что Панарин был свободным агентом, поэтому следил за ситуацией в «Коламбусе». Что это за игрок! Я наблюдал за ним весь сезон, мы поддерживали связь. Это действительно хороший парень. Возможно, я немного предвзят, но, на мой взгляд, он должен выиграть «Харт» в этом году», — цитирует Маккиннона TSN.
«Харт Мемориал Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Сезон в НХЛ был прерван досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы планируют завершить его досрочно и сразу перейти к плей-офф.
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