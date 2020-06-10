Зубарев: мой переход в «Спартак» в большой степени был из-за Знарка

Новичок «Спартака» защитник Андрей Зубарев поделился мнением о главном тренере столичного клуба Олеге Знарке.

«Олег Валерьевич – очень сильный тренер. И мой переход в «Спартак» в большой степени из-за него. Знарок – очень открытый, если что-то есть, он скажет в глаза, не будет использовать какие-то схемы, по которым ты узнаешь последним. Всё прозрачно, и ты доверяешь человеку. С ним очень приятно играть.

И я думаю, просто доказывал своей работой, что этому тренеру могу подойти. Не жалею себя на льду, не таю на кого-то злобу. И это ему нравится. Он любит честность!

Предложение о переходе в «Спартак» поступило именно от него. Были и другие варианты, но сейчас о них уже неправильно говорить. И «Спартак» был в приоритете.

Если кто-то первый раз со Знарком работает – мы обязательно поможем. Я уже знаю требования этого специалиста. В том числе по тренировочному процессу. Да, сборы очень тяжёлые. Но всё это делается для конечного результата. И игроки сами видят, что готовы потом решать поставленные задачи», — цитирует Зубарева «Петербургский дневник».