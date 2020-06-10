«Спартак» сделает скидку в 30% на абонементы для медиков

Пресс-служба «Спартака» сообщила о специальном предложении для медиков. Столичный клуб поблагодарил врачей и сотрудников больниц, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса. Они смогут приобрести абонементы на следующий сезон с 30-процентной скидкой.

«Друзья! Вот уже много месяцев с бедой, вмешавшейся в нашу жизнь, борются врачи, медсёстры, водители машин скорой помощи, санитары. Каждый день они спасают жизни с риском для себя. Выразить огромную благодарность – вот самое меньшее, что мы можем сейчас для них сделать. В знак признательности всем врачам за огромный и важный труд «Спартак» в рамках новой абонементной программы предоставляет скидку 30% на сезонные абонементы всем медикам, всем, кто защищает наши жизни. Спасибо!» — говорится на сайте столичного клуба.