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«Спартак» сделает скидку в 30% на абонементы для медиков

«Спартак» сделает скидку в 30% на абонементы для медиков
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Спартака» сообщила о специальном предложении для медиков. Столичный клуб поблагодарил врачей и сотрудников больниц, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса. Они смогут приобрести абонементы на следующий сезон с 30-процентной скидкой.

«Друзья! Вот уже много месяцев с бедой, вмешавшейся в нашу жизнь, борются врачи, медсёстры, водители машин скорой помощи, санитары. Каждый день они спасают жизни с риском для себя. Выразить огромную благодарность – вот самое меньшее, что мы можем сейчас для них сделать. В знак признательности всем врачам за огромный и важный труд «Спартак» в рамках новой абонементной программы предоставляет скидку 30% на сезонные абонементы всем медикам, всем, кто защищает наши жизни. Спасибо!» — говорится на сайте столичного клуба.

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