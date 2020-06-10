Андрей Зубарев рассказал, почему ушёл из СКА

Защитник Андрей Зубарев, покинувший СКА, чтобы присоединиться к «Спартаку», рассказал, почему принял такое решение. На протяжении пяти лет Зубарев выступал за клуб из Санкт-Петербурга.
«Петербург для меня стал почти родным. Очень благодарен городу и клубу за то, что было. Расставаться не всегда приятно, но я ухожу с лёгким сердцем. Нужно стремиться вперёд, а я застоялся в последние сезоны.
Буду по многому скучать. С бывшими ребятами по команде будем пересекаться в любом случае – что сделаешь, не только я один ушёл в нынешнее межсезонье из «армейского» клуба. Такая у нас жизнь хоккейная. Всю карьеру, как в НХЛ, тяжело отыграть в одной команде – в России всё чуть по-другому построено.
Легко ли удавалось справиться с давлением в СКА? Да, вполне. Работал честно. На протяжении этих лет привлекался в сборную. И раз пять лет отыграл за клуб, значит всё нормально», — приводит слова Зубарева «Петербургский дневник».
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