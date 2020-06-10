Кадри призвал НХЛ поддержать игроков, участвующих в акциях протеста

Форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри поделился мнением об игроках, которые участвуют в политических акциях. Во многих городах США проходят масштабные акции, направленные на привлечение внимания к полицейскому насилию по отношению к темнокожим и проблемам расизма. По мнению Кадри, НХЛ необходимо поддерживать хоккеистов, проявляющих активную гражданскую позицию.

«Лиге нужно поддержать своих игроков. Мы живём в таких странах, в которых гордятся свободой слова. Безмолвная ненависть распространялась по всему миру слишком долго.

Вне зависимости от того, как хотят поступать игроки, чтобы выразить своё мнение, эти мнения помогают расти ведущим лигам. Они превращают НХЛ, НБА и НФЛ в те лиги, которыми они сегодня являются.

Раньше лиги могли препятствовать тому, чтобы игроки говорили на неоднозначные темы. Но теперь один голос превращается в 10, а 10 — в 100, а 100 — в 1000 голосов. Нужно использовать это для достижения целей», — цитирует Кадри TSN.