Сёмин: я не умею жалеть себя. В хоккее без травм не обойтись

Нападающий подмосковного «Витязя» Александр Сёмин рассказал о своём отношении к травмам.
«В хоккее невозможно обойтись без травм. Это ведь контактный вид спорта. Откуда мы знаем, что будет на льду через секунду или две? Жалеть себя? Я так не умею. Для того, кто так делает, это как раз всегда травмами и оборачивается.
Кумирами детства были Павел Буре и Сергей Фёдоров. Бекстрём и Овечкин в качестве партнёров? Два таланта! С этими парнями приятно находиться на площадке и играть – одно удовольствие. Уровень этих ребят высочайший! Из партнёров по „Вашингтону“ общаюсь С Орловым, Женей Кузнецовым и Сашей Овечкиным.
Как обычно провожу отпуск? Фильмов не смотрю, времени нет. С детьми люблю повозиться, гуляем с ними вместе с супругой у нас дома в Красноярске. Ездим семьёй на базы отдыха, с друзьями вместе, там и на рыбалку иногда удаётся выбраться», — цитирует Сёмина официальный сайт «Витязя».
- 10 июня 2020
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
16:27
-
16:02
-
15:49
-
15:38
-
15:30
-
15:30
-
14:42
-
14:34
-
14:04
-
13:30
-
12:57
-
12:34
-
11:32
-
11:25
-
11:02
-
10:50
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
09:11
-
07:06
-
00:58
-
00:25
- 9 июня 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:54
-
22:30
-
21:58
-
21:49
-
21:28
-
20:53