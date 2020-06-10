Сёмин: я не умею жалеть себя. В хоккее без травм не обойтись

Нападающий подмосковного «Витязя» Александр Сёмин рассказал о своём отношении к травмам.



«В хоккее невозможно обойтись без травм. Это ведь контактный вид спорта. Откуда мы знаем, что будет на льду через секунду или две? Жалеть себя? Я так не умею. Для того, кто так делает, это как раз всегда травмами и оборачивается.



Кумирами детства были Павел Буре и Сергей Фёдоров. Бекстрём и Овечкин в качестве партнёров? Два таланта! С этими парнями приятно находиться на площадке и играть – одно удовольствие. Уровень этих ребят высочайший! Из партнёров по „Вашингтону“ общаюсь С Орловым, Женей Кузнецовым и Сашей Овечкиным.



Как обычно провожу отпуск? Фильмов не смотрю, времени нет. С детьми люблю повозиться, гуляем с ними вместе с супругой у нас дома в Красноярске. Ездим семьёй на базы отдыха, с друзьями вместе, там и на рыбалку иногда удаётся выбраться», — цитирует Сёмина официальный сайт «Витязя».