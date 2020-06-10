Девеллано: меня спрашивали, зачем я привёз русских в НХЛ, ведь они лишили работы канадцев

Бывший генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Джим Девеллано рассказал, как проходил процесс приезда в НХЛ игроков из СССР и как их появление восприняли игроки из Северной Америки.
«Я знал, что в России есть хорошие игроки, что там есть звёзды. Проблема была в том, что их не получалось «вытащить» к нам. Я рискнул. В 1985 году мы привезли из Чехословакии Петра Климу, затем помогли приехать Сергею Фёдорову, Владимиру Констатинову и Вячеславу Козлову. Мы разместили их на квартирах в двух минутах ходьбы от «Джо Луис Арены», создали им комфортную ситуацию и дали все инструменты, необходимые для успеха.
Когда мы увидели Фёдорова и Константинова на льду, то сразу поняли, что они намного сильнее среднего североамериканца, давайте говорить начистоту. Но предрассудки медленно менялись. У меня был один игрок — сейчас он мой хороший друг, — который выговаривал мне за то, что я привёз русских. «Они собираются устроиться на мою работу, лишат меня её. Мы трудолюбивые канадцы. Зачем ты это делаешь?» — спрашивал он. А сегодня он тренирует в НХЛ», — приводит слова Девеллано The Hockey News.
- 10 июня 2020
-
18:54
-
18:25
-
18:08
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
16:27
-
16:02
-
15:49
-
15:38
-
15:30
-
15:30
-
14:42
-
14:34
-
14:04
-
13:30
-
12:57
-
12:34
-
11:32
-
11:25
-
11:02
-
10:50
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
09:11
-
07:06
-
00:58
-
00:25
- 9 июня 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:54
-
22:30
-
21:58