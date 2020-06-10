Девеллано: меня спрашивали, зачем я привёз русских в НХЛ, ведь они лишили работы канадцев

Бывший генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Джим Девеллано рассказал, как проходил процесс приезда в НХЛ игроков из СССР и как их появление восприняли игроки из Северной Америки.



«Я знал, что в России есть хорошие игроки, что там есть звёзды. Проблема была в том, что их не получалось «вытащить» к нам. Я рискнул. В 1985 году мы привезли из Чехословакии Петра Климу, затем помогли приехать Сергею Фёдорову, Владимиру Констатинову и Вячеславу Козлову. Мы разместили их на квартирах в двух минутах ходьбы от «Джо Луис Арены», создали им комфортную ситуацию и дали все инструменты, необходимые для успеха.



Когда мы увидели Фёдорова и Константинова на льду, то сразу поняли, что они намного сильнее среднего североамериканца, давайте говорить начистоту. Но предрассудки медленно менялись. У меня был один игрок — сейчас он мой хороший друг, — который выговаривал мне за то, что я привёз русских. «Они собираются устроиться на мою работу, лишат меня её. Мы трудолюбивые канадцы. Зачем ты это делаешь?» — спрашивал он. А сегодня он тренирует в НХЛ», — приводит слова Девеллано The Hockey News.