Б. Холик: в НХЛ меня называли настоящим комми, хотя мой отец — самый ярый антикоммунист

Известный в прошлом нападающий Бобби Холик рассказал о своих впечатлениях после приезда в НХЛ из Чехословакии в 1990 году.



«Вы не поверите тем предубеждениям, с которыми я столкнулся после приезда в НХЛ, это была явная дискриминация. Меня называли настоящим комми, что просто насмешка, потому что мой отец Ярослав Холик — самый ярый антикоммунист, который когда-либо жил в Чехословакии. В итоге я отыграл в НХЛ 18 лет, выиграл два Кубка Стэнли. Для меня это было вызовом, который я смог принять.



В прошлом году у меня была короткая стажировка в качестве тренера мужской сборной Израиля. В раздевалке была смесь иврита, английского и русского. Три разных алфавита — запомнить имена игроков невозможно. Я принял решение дать все игрокам прозвища, и, как только они к ним привыкли, всё заработало. Это был невероятный опыт. Конечно, сейчас всё по-другому, но есть и схожие вещи с моим временем. Нужно быть готовым узнать многое о другой культуре», — приводит слова Холика The Hockey News.