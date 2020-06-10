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Бучневич похвастался уловом на Рыбинском водохранилище

Бучневич похвастался уловом на Рыбинском водохранилище
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился в «Инстаграме» фотографией своего улова. Хоккеист написал, что пойманная им рыба весит шесть с половиной килограммов.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» в квалификационном раунде сыграет с «Каролиной Харрикейнз». На этой стадии команды будут играть до трёх побед. Матчи в квалификационном раунде пройдут с правилами овертайма плей-офф.

Ранее Бучневич показал смешное видео с курицами.

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