Бучневич похвастался уловом на Рыбинском водохранилище

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился в «Инстаграме» фотографией своего улова. Хоккеист написал, что пойманная им рыба весит шесть с половиной килограммов.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
«Нью-Йорк Рейнджерс» в квалификационном раунде сыграет с «Каролиной Харрикейнз». На этой стадии команды будут играть до трёх побед. Матчи в квалификационном раунде пройдут с правилами овертайма плей-офф.
Ранее Бучневич показал смешное видео с курицами.
- 10 июня 2020
-
18:54
-
18:25
-
18:08
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
16:27
-
16:02
-
15:49
-
15:38
-
15:30
-
15:30
-
14:42
-
14:34
-
14:04
-
13:30
-
12:57
-
12:34
-
11:32
-
11:25
-
11:02
-
10:50
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
09:11
-
07:06
-
00:58
-
00:25
- 9 июня 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:54
-
22:30
-
21:58