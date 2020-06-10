Линус Умарк перешёл в швейцарский «Серветт»
Известный шведский нападающий Линус Умарк переходит в швейцарский клуб «Серветт», информирует в «Твиттере» журналист Себастьян Телли со ссылкой на письмо, которое отправил клуб владельцам абонементов.
Напомним, в апреле у хоккеиста завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге Умарк принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 54 (12+42) балла при показателе полезности «–1» и 61 минуте штрафа.
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