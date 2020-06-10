Гренц: Фрэттин — замечательный игрок и снайпер от бога

Экс-игрок «Барыса» Дмитрий Гренц прокомментировал уход из казахстанского клуба главного тренера Андрея Скабелки и нескольких легионеров.
«Лично мне Андрей Владимирович Скабелка, по большому счёту, очень понравился. Даже несмотря на то, играл я при нём или нет. Тренер очень достойный, который наладил систему. Сейчас сложно что-то говорить, потому что пока даже неизвестно, кто будет тренером „Барыса“. Считаю, что всё зависит от тренера.
Уход лидеров прошлого сезона? Я следил за „Барысом“. Как понял, Эдди Паскуале — очень крутой воротчик. Хотя летом тренировок с ним особо не зацепил, так как они собирались позже. Судя по сезону, он многое сделал для команды. Остальные — хорошие хоккеисты. Однако, наверное, их тоже заменят, так как качественных иностранцев хватает. Мэтт Фрэттин вернулся, а он вообще замечательный игрок и снайпер от бога» — цитирует Гренца Sports.kz.
- 10 июня 2020
-
21:05
-
20:38
-
20:18
-
19:59
-
19:25
-
18:54
-
18:25
-
18:08
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
16:27
-
16:02
-
15:49
-
15:38
-
15:30
-
15:30
-
14:42
-
14:34
-
14:04
-
13:30
-
12:57
-
12:34
-
11:32
-
11:25
-
11:02
-
10:50
-
10:24
-
10:01
-
09:22
-
09:11
-
07:06
-
00:58
-
00:25