Гренц: Фрэттин — замечательный игрок и снайпер от бога

Экс-игрок «Барыса» Дмитрий Гренц прокомментировал уход из казахстанского клуба главного тренера Андрея Скабелки и нескольких легионеров.



«Лично мне Андрей Владимирович Скабелка, по большому счёту, очень понравился. Даже несмотря на то, играл я при нём или нет. Тренер очень достойный, который наладил систему. Сейчас сложно что-то говорить, потому что пока даже неизвестно, кто будет тренером „Барыса“. Считаю, что всё зависит от тренера.



Уход лидеров прошлого сезона? Я следил за „Барысом“. Как понял, Эдди Паскуале — очень крутой воротчик. Хотя летом тренировок с ним особо не зацепил, так как они собирались позже. Судя по сезону, он многое сделал для команды. Остальные — хорошие хоккеисты. Однако, наверное, их тоже заменят, так как качественных иностранцев хватает. Мэтт Фрэттин вернулся, а он вообще замечательный игрок и снайпер от бога» — цитирует Гренца Sports.kz.