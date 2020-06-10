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Гренц: Фрэттин — замечательный игрок и снайпер от бога

Гренц: Фрэттин — замечательный игрок и снайпер от бога
Хоккей / КХЛ 0

Экс-игрок «Барыса» Дмитрий Гренц прокомментировал уход из казахстанского клуба главного тренера Андрея Скабелки и нескольких легионеров.

«Лично мне Андрей Владимирович Скабелка, по большому счёту, очень понравился. Даже несмотря на то, играл я при нём или нет. Тренер очень достойный, который наладил систему. Сейчас сложно что-то говорить, потому что пока даже неизвестно, кто будет тренером „Барыса“. Считаю, что всё зависит от тренера.

Уход лидеров прошлого сезона? Я следил за „Барысом“. Как понял, Эдди Паскуале — очень крутой воротчик. Хотя летом тренировок с ним особо не зацепил, так как они собирались позже. Судя по сезону, он многое сделал для команды. Остальные — хорошие хоккеисты. Однако, наверное, их тоже заменят, так как качественных иностранцев хватает. Мэтт Фрэттин вернулся, а он вообще замечательный игрок и снайпер от бога» — цитирует Гренца Sports.kz.

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