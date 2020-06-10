Э. Кейн рассказал, чем будет заниматься альянс НХЛ по борьбе с расизмом
Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн рассказал, чем будет заниматься недавно сформированный альянс НХЛ по борьбе с расизмом, куда вошли он и ещё шесть человек.
«К сожалению, хоккей заработал репутацию своего рода элитного спорта, каким когда-то был гольф. Наша группа будет стремиться к созданию условий для привлечения к занятиям хоккеем молодых ребят, у которых нет таких возможностей, или тех, кто просто хочет узнать, что это за игра. Есть много способов решения этой задачи. Конечно, и у нас будет отдел благотворительных проектов, который займётся налаживанием связей с разными компаниями, поиском спонсоров, что поможет создать условия для этого в разных регионах», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
Хоккеисты НХЛ объявили о создании альянса по борьбе с расизмом
- 10 июня 2020
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