Э. Кейн рассказал, чем будет заниматься альянс НХЛ по борьбе с расизмом

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн рассказал, чем будет заниматься недавно сформированный альянс НХЛ по борьбе с расизмом, куда вошли он и ещё шесть человек.



«К сожалению, хоккей заработал репутацию своего рода элитного спорта, каким когда-то был гольф. Наша группа будет стремиться к созданию условий для привлечения к занятиям хоккеем молодых ребят, у которых нет таких возможностей, или тех, кто просто хочет узнать, что это за игра. Есть много способов решения этой задачи. Конечно, и у нас будет отдел благотворительных проектов, который займётся налаживанием связей с разными компаниями, поиском спонсоров, что поможет создать условия для этого в разных регионах», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.

Хоккеисты НХЛ объявили о создании альянса по борьбе с расизмом