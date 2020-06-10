Гюнцель — о начале тренировок: конечно, все хотят играть в хоккей. Но всё равно мы рады

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель рассказал, что надеется восстановиться к началу серии плей-офф с «Монреаль Канадиенс».



«Каждый день, день за днём, я подтягиваюсь к нужному уровню. С каждым днём я становлюсь лучше. Соблюдаю протокол и делаю, что должен. Если мы начнем играть, то, будем надеяться, я буду готов к тому моменту.



Приятно вернуться на лёд и повидаться с ребятами. Мы так давно друг с другом не виделись и не выходили на лед, не зная, что будет происходить. Так что вернуться на арену и покататься с некоторыми ребятами было здорово. Конечно, все хотят играть в хоккей. Но мы все равно рады происходящему», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.