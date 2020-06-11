Кожевников: Мозякин даже в преклонном хоккейном возрасте выделяется на фоне большинства

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о новом контракте нападающего Сергея Мозякина с магнитогорским «Металлургом».
«В последние годы Мозякин уже не играет, как в лучшие времена, но всё равно его багаж мастерства позволяет быть полезным команде и даже в таком преклонном по хоккейным меркам возрасте выделяться на фоне большинства игроков. Так что продление контракта будет хорошим подспорьем для «Магнитки», которое позволит относительно безболезненно в плане результата пройти следующий сезон и обновление команды», — приводят слова Кожевникова «Известия».
В минувшем сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
За «Магнитку» опытный форвард выступает с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.
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