МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовал информацию на официальном сайте организации о перераспределении мест на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, 2014 года в Сочи и 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Напомним, по итогам Олимпийских игр в Сочи 2014 года, сразу нескольких российских хоккеисток, в числе которых Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы пожизненно.

Результат, добытый той сборной, а именно 6-е место на турнире, теперь также утверждён аннулированным. Перераспределение выглядит следующим образом:

1. Канада;

2. США;

3. Швейцария;

4. Швеция;

5. Финляндия;

6. Германия;

7. Япония.

Напомним, что решение МОК о дисквалификации хоккеисток позднее было обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Лебедева, Пашкевич, Бурина, Щукина и Смоленцева – были оправданы полностью, а Скиба, Шибанова и Дюбанок – частично.