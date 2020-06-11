МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовал информацию на официальном сайте организации о перераспределении мест на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, 2014 года в Сочи и 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Напомним, по итогам Олимпийских игр в Сочи 2014 года, сразу нескольких российских хоккеисток, в числе которых Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы пожизненно.
Результат, добытый той сборной, а именно 6-е место на турнире, теперь также утверждён аннулированным. Перераспределение выглядит следующим образом:
1. Канада;
2. США;
3. Швейцария;
4. Швеция;
5. Финляндия;
6. Германия;
7. Япония.
Напомним, что решение МОК о дисквалификации хоккеисток позднее было обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Лебедева, Пашкевич, Бурина, Щукина и Смоленцева – были оправданы полностью, а Скиба, Шибанова и Дюбанок – частично.
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