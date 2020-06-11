Новый президент «Аризоны» стал первым руководителем-латиноамериканцем в истории НХЛ

Новый президент «Аризоны Койотс» Ксавьер Гутиеррес вошёл в историю. Он стал первым руководителем-латиноамериканцем в истории НХЛ, сообщает Sports Illustrated.com.
Гутиеррес был назначен на эту должность по решению нового владельца «Аризоны» Алекса Меруело. Он стал первым латиноамериканцем — владельцем клуба НХЛ.
Гутиеррес занимал различные руководящие должности в империи бизнесмена. Он управлял инвестиционной компанией Clearlake Capital Group, был главой Meruelo Group, директором компании, занимающейся недвижимостью, а также членом совета директоров Commercial Bank of California — крупнейшего банка Калифорнии из числа тех, которые принадлежат латиноамериканским владельцам.
Ранее стало известно, что «Аризона» может сменить клубную прописку. Клуб хочет покинуть Gila River, на этой арене команда проводит матчи с 2003 года. Но владелец «Койотс» уже говорил, что клуб не уедет из Аризоны.
С момента основания клуба (1972) и до 1996 года «Аризона» базировалась в Виннипеге (Канада), называясь «Виннипег Джетс».
- 11 июня 2020
-
09:59
-
09:25
-
06:54
-
02:44
-
01:45
-
00:42
-
00:24
-
00:06
- 10 июня 2020
-
23:37
-
22:56
-
22:31
-
21:56
-
21:05
-
20:38
-
20:18
-
19:59
-
19:25
-
18:54
-
18:25
-
18:08
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
16:27
-
16:02
-
15:49
-
15:38
-
15:30
-
15:30
-
14:42
-
14:34
-
14:04
-
13:30
-
12:57