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Новый президент «Аризоны» стал первым руководителем-латиноамериканцем в истории НХЛ

Новый президент «Аризоны» стал первым руководителем-латиноамериканцем в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Новый президент «Аризоны Койотс» Ксавьер Гутиеррес вошёл в историю. Он стал первым руководителем-латиноамериканцем в истории НХЛ, сообщает Sports Illustrated.com.

Гутиеррес был назначен на эту должность по решению нового владельца «Аризоны» Алекса Меруело. Он стал первым латиноамериканцем — владельцем клуба НХЛ.

Гутиеррес занимал различные руководящие должности в империи бизнесмена. Он управлял инвестиционной компанией Clearlake Capital Group, был главой Meruelo Group, директором компании, занимающейся недвижимостью, а также членом совета директоров Commercial Bank of California — крупнейшего банка Калифорнии из числа тех, которые принадлежат латиноамериканским владельцам.

Ранее стало известно, что «Аризона» может сменить клубную прописку. Клуб хочет покинуть Gila River, на этой арене команда проводит матчи с 2003 года. Но владелец «Койотс» уже говорил, что клуб не уедет из Аризоны.

С момента основания клуба (1972) и до 1996 года «Аризона» базировалась в Виннипеге (Канада), называясь «Виннипег Джетс».

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