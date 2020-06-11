Канарейкин: Хохлачёв может усилить «Авангард»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением об обмене форварда Александра Хохлачёва из «Спартака» в «Авангард». В обратном направлении последовал нападающий Сергей Широков.

«В этом обмене все стороны в теории остались в выигрыше, а как в итоге сложится, покажет сезон. Хохлачёв может усилить свою новую команду, если будет играть на пределе возможностей, как в лучшие сезоны в составе красно-белых. А Широков едет к своему тренеру, с которым всегда находил общий язык и успешно сотрудничал», – цитируют Канарейкина «Известия».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Хохлачёв провёл 56 матчей и набрал 32 (14+18) очка. В шести матчах Кубка Гагарина 26-летний форвард добавил ещё 5 (2+3) баллов. Контракт игрока с омским клубом будет действовать до 30 апреля 2021 года.



Широков набрал 22 (10+12) очка в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего две результативные передачи в пяти матчах. Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года. Хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира.