Николишин: вопрос не в том, как Кудашов работал в СКА, а как ему дали это сделать

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера СКА. В клубе из Санкт-Петербурга его сменил Валерий Брагин.
«Удивляться тут нечему, а обсуждение о правильности и неправильности – сотрясание воздуха. Логики в уходе Кудашова не вижу никакой.
Давление на самом деле везде одинаковое: что в СКА, что в «Тракторе», что в «Амуре». Везде в нашем хоккее руководители хотят первое место. Ни один клуб в долгую не практикует развитие игроков с привлечением воспитанников из своей школы. Никто не рассматривает долгосрочную стратегию. Мало кто из тренеров больше чем на два года подписывается. О какой стратегии можно говорить?
Претензии к Кудашову могут быть? На мой взгляд, можно было бы оценивать его работу, если бы он сезона три отработал на этом месте. Привил команде свою философию, какую-то схему игры. Тогда можно давать оценку, а когда год, полтора… Тренеру за это время очень сложно что-то сделать. Я считаю, что Лёшка очень хорошо отработал: знаю его и как человека, и как тренера. Он – очень скрупулёзный, ответственный, разбирается в хоккее, знает его. Вопрос в другом: не то, как Алексей отработал, а как ему дали это сделать. Насколько ему позволили раскрыть то, что он хотел", – цитирует Николишина «Спорт уик-энд».
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