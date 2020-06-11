Форвард Донбасса Подзиньш: во время выступления в Австралии попробовал кенгуру на вкус

Нападающий “Донбасса» Айнарс Подзиньш, также известный по выступлениям за «Витязь» и рижское «Динамо» в КХЛ, поделился воспоминаниями о поездке в Австралию. Он некоторое время выступал за клуб «СБР Брэйв» из Австралии.

«Австралия была колонией Великобритании. И мне как-то сказали: «Айнарс, а чем ты летом занимаешься?». Я ответил: «Да ничем. Сижу дома, книжки читаю и в бассейн хожу». Мне предложили поехать в Австралию, и я сказал: «О, прикольно!». Из-за того, что эта страна находится в Южном полушарии, там совсем другой климат и другие времена года. У них сезон начинается в апреле и длится до сентября, в период их так называемой зимы.

Могу сказать смело: это было путешествие, а не рабочая поездка. В Австралии нет профессионального хоккея. Клубы предоставляют тебе всё необходимое, а ты можешь увезти оттуда некоторое количество денег. Много там не заработаешь. Но зато у тебя будет возможность побывать в удивительных местах!

Я провёл целую ночь в отеле, который находился в тематическом зоопарке, где жираф кушал сено, которое находилось у меня на балконе! И всё это в четверти метра от меня! Я кормил маленьких сурикатов всякими жучками. Это что-то с чем-то! Затем у нас была экскурсия, после которой нас проводили на ужин. А в полуметре от нас за стеклом спали львы! Видел, как гиены и львы грызутся через клетку. Я провёл прекрасное время в этом зоопарке, который был спонсором моей команды. Он предоставлял нам эти экскурсии в качестве бонуса. Я там вообще не напрягался! Вспоминаю это время с огромным весельем.

Я не стал серфингистом, зато попутешествовал по Австралии. Это прекрасная страна! Если смотреть списки лучших городов мира, то можно увидеть, что австралийские находится на верхних позициях. И когда я там побывал, то я понял, почему это так. Кроме того, я съездил в Новую Зеландию. Недалеко от Канберры есть леса с совершенно огромным количеством кенгуру. Я их видел и даже попробовал на вкус!» — приводит слова Подзиньша AllHockey.